Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Véran défend l'enquête envisagée par l'exécutif sur l'épidémie de coronavirus Reuters • 10/06/2020 à 19:16









PARIS, 10 juin (Reuters) - L'analyse envisagée par l'exécutif de sa gestion de la crise sanitaire liée au coronavirus ne remet pas en cause la légitimité des enquêtes déjà lancées par les deux chambres du Parlement ou par la justice, a assuré mercredi le ministre de la Santé, Olivier Véran. Ce projet de l'exécutif, qui en est encore au stade de la réflexion, vise à "avoir un retour d'expérience sur sa gestion de la crise dans sa dimension sanitaire, conduit de façon indépendante, impartiale", selon une source à l'Elysée. "Ce que je comprends de la démarche du président de la République n'est pas du tout une remise en question ni du fonctionnement de la justice, ni du fonctionnement des commissions d'enquête, c'est plutôt une comparaison internationale", a déclaré Olivier Véran mercredi à l'occasion d'une audition par la commission des Affaires sociales du Sénat. Il s'agira principalement d'analyser les décisions prises dans d'autres pays et leur impact et de passer en revue l'action du gouvernement sans "regarder dans la lucarne a posteriori" mais "en considérant les données de la science au moment où les décisions ont été prises". Une source à l'Elysée a par ailleurs évoqué ce mercredi la possibilité d'inclure des personnalités indépendantes internationales dans le panel. Ce projet a suscité les foudres de l'opposition parlementaire, le président Les Républicains du Sénat Gérard Larcher s'étant déclaré samedi dans un tweet "stupéfait" par cette initiative. Le Sénat comme l'Assemblée nationale ont mis sur pied des commissions d'enquête sur ce sujet et le parquet de Paris a ouvert mardi une enquête préliminaire sur la gestion de l'épidémie en France. (Myriam Rivet et Michel Rose, édité par Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.