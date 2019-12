VERALLIA va intégrer l'indice SBF 120 en remplacement de ROTHSCHILD & CO

(AOF) - Verallia, le leader européen des emballages en verre, va bientôt entrer à l'indice SBF 120. La société va remplacer à compter du 23 décembre 2019 la banque Rothschild & Co, qui avait fait son entrée dans l'indice il y a environ un an et a perdu presque 20% depuis. Cotée en bourse depuis le mois d'octobre, la capitalisation de Verallia atteint désormais les 3,6 milliards d'euros.