Verallia: une ancienne Schneider nommée à la DRH

(CercleFinance.com) - Une ancienne cadre dirigeante de Schneider Electric va prendre les commandes des ressources humaines de Verallia, a annoncé lundi le spécialiste de l'emballage en verre.



Katia de Saint Germain était depuis 2020 la vice-présidente des ressources humaines du périmètre industriel moyenne tension du groupe Schneider Electric, qui regroupe près de 8000 collaborateurs sur 30 usines dans le monde.



Arrivée en 2005 en tant que directrice adjointe des relations investisseurs, elle avait fini par se diriger vers 2011 vers les ressources humaines.



Avant d'intégrer le secteur industriel, cette diplômée de Paris Dauphine et de HEC avait débuté sa carrière dans le secteur bancaire au Crédit Lyonnais et dans l'audiovisuel chez TF1.



Elle est appelée à rejoindre le comité exécutif du groupe et reportera directement à Patrice Lucas, le directeur général du fabricant de bouteilles et de pots en verre.





