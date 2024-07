Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Verallia: une acquisition finalisée en Italie information fournie par Cercle Finance • 05/07/2024 à 07:25









(CercleFinance.com) - Ayant satisfait aux obligations réglementaires et autres conditions préalables, Verallia confirme l'acquisition des activités verrières de Vidrala en Italie, pour un montant de 230 millions d'euros en valeur d'entreprise.



'Dotée de deux fours récemment rénovés, l'usine, basée à Corsico, bénéficie d'un outil de production moderne d'une capacité de 225Kt/an et jouit d'un fort positionnement notamment sur le marché de la bière, de l'alimentation et des spiritueux', précise-t-il.



L'opération est financée par un prêt à terme de trois ans mis en place auprès d'un pool de banques internationales. À la suite de cette acquisition, le fabricant d'emballages en verre opère désormais sept sites de production en Italie.





