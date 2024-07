Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Verallia: termine en forte hausse, Stifel reste à l'achat information fournie par Cercle Finance • 10/07/2024 à 18:32









(CercleFinance.com) - Le titre termine en hausse de 4,4% après l'analyse positive de Stifel.



Stifel réitère sa recommandation 'achat' sur Verallia tout en réduisant son objectif de cours de 51,97 à 45 euros, pour refléter une réduction de ses estimations et des multiples de pairs plus bas utilisés dans sa valorisation du groupe.



Soulignant que le titre a chuté de près de 25% sur un mois, en grande partie après l'avertissement sur résultats, le broker juge cette vague vendeuse 'exagérée' et y voit 'une opportunité pour investir dans un fabricant d'emballages en verre de premier ordre'.





Valeurs associées VERALLIA 29,24 EUR Euronext Paris +4,43%