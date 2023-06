Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Verallia: succès de l'offre d'actionnariat salarié information fournie par Cercle Finance • 23/06/2023 à 09:15









(CercleFinance.com) - Verallia annonce que plus de 3.600 de ses collaborateurs, soit 41% des effectifs éligibles (dont 76% des collaborateurs français), ont souscrit à sa huitième offre d'actionnariat salarié, offre ouverte du 3 au 17 mai dans neuf pays.



Ces souscripteurs ont investi dans le groupe d'emballage en verre, en bénéficiant d'un prix de souscription unitaire avantageux de 30,45 euros, pour un investissement total (incluant l'abondement de la société) de plus de 18,6 millions d'euros.



À la clôture, 611.445 actions ordinaires nouvelles, soit 0,5% du capital social et des droits de vote, ont été émises par Verallia, qui a procédé concomitamment à une annulation d'autant d'actions auto-détenues, afin de neutraliser l'effet dilutif de cette opération.





