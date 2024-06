Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Verallia: succès de l'offre d'actionnariat salarié information fournie par Cercle Finance • 21/06/2024 à 09:55









(CercleFinance.com) - Verallia indique que plus de 3.800 collaborateurs, dont 73% de ses collaborateurs français, se sont associés au développement et à la performance de l'entreprise, en souscrivant à sa neuvième offre d'actionnariat salarié.



Ouvert du 2 au 17 mai dans neuf pays, ce programme leur permettait de bénéficier de conditions exclusives pour intégrer le capital du groupe d'emballages en verre - soit une décote de 15% du prix de l'action et un plan d'abondement favorable.



À la clôture du 20 juin, 41% des effectifs éligibles ont investi dans le groupe, pour un investissement total de plus de 18,1 millions d'euros. Les 611.445 actions nouvellement émises ont été compensées par une annulation d'actions auto-détenues.





