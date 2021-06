Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Verallia : sixième offre d'actionnariat salarié réalisée Cercle Finance • 25/06/2021 à 13:12









(CercleFinance.com) - Verallia annonce le succès sa sixième offre d'actionnariat salarié, ouverte du 3 au 17 mai dans huit pays, à laquelle ont participé près de 3200 salariés, soit 41% des personnes éligibles, représentant un investissement total des salariés de 15,7 millions d'euros. Le 24 juin 2021, à l'issue de cette opération qui a été sursouscrite, 616.364 actions ordinaires nouvelles, représentant 0,5% du capital social et des droits de vote, ont été émises par le groupe d'emballages en verre. Afin notamment de neutraliser l'effet dilutif de cette opération, Verallia a procédé concomitamment à une réduction de capital par annulation de 1,6 million d'actions auto-détenues, acquises dans le cadre du programme de rachat d'actions.

