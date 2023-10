Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Verallia: signe un partenariat avec 'Glass Futures' information fournie par Cercle Finance • 30/10/2023 à 10:19









(CercleFinance.com) - Verallia annonce avoir rejoint 'Glass Futures', une organisation à but non lucratif.



Ce partenariat doit permettre à Verallia de bénéficier des liens étroits tissés entre Glass Futures et l'industrie mondiale du verre et le milieu universitaire, favorisant ainsi la R&D, l'innovation, et 'la mise au point de solutions novatrices et respectueuses de l'environnement'.



Verallia indique clairement que son objectif est 'de redéfinir la façon dont le verre est produit, réutilisé et recyclé, pour en faire le matériau d'emballage le plus durable au monde'.



'Nos objectifs sont ambitieux, et pour les atteindre, nous devons introduire des innovations de rupture. Les installations de Glass Futures offrent une occasion unique de tester un large éventail de solutions, tout en atténuant les risques inhérents à la phase d'industrialisation initiale', a commenté Corinne Payen, Directrice R&D du Groupe Verallia.





