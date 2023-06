Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Verallia: séquence porte de saloon entre 36 et 34E information fournie par Cercle Finance • 13/06/2023 à 12:11









(CercleFinance.com) - Verallia ricoche sous 36,1E et retombe sous 35E (ex-plancher du 9 mai, résistance oblique baissière moyen terme) : la reprise en 'V' sur 32,48E reste valide tant que le cours se maintient au-delà de 34E, avec un objectif situé vers 37E au minimum.





Valeurs associées VERALLIA Euronext Paris -4.24%