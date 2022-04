Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Verallia : s'envole de +14% vers 26,6E. information fournie par Cercle Finance • 21/04/2022 à 13:01









(CercleFinance.com) - Les investisseurs exultent : Verallia s'envole de +14% après la publication d'un chiffre d'affaires en hausse de 23.9% à 750ME au 1er trimestre 2022.

Pour l'ensemble 2022, Verallia anticipe une croissance de son CA annuel supérieure à 10% grâce à la forte hausse des volumes et à la hausse des prix de vente envisagée (que les clients sont sensés accepter).

Le titre semble bien parti pour retracer la résistance des 28,34E du 2 février







Valeurs associées VERALLIA Euronext Paris +12.88%