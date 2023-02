Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Verallia : ricoche sous 40E, rechute sous 37E information fournie par Cercle Finance • 20/02/2023 à 18:45









(CercleFinance.com) -Verallia ricoche sous 40E et rechute sous 37E : après l'accélération haussière qui a permis au titre d'effacer la résistance des 24,8E, via un 'gap' au-dessus de 34,96E, le scénario semble être celui d'un 'sommet en tour' (qui peut marquer la fin d'un mouvement moyen terme avec un 'emballage final' en mode 'FOMO').

La tendance 'bull' serait préservée si après le comblement du 'gap', le titre se maintenait au-dessus de 54,5E.





Valeurs associées VERALLIA Euronext Paris -4.55%