Verallia: révision en baisse de l'objectif annuel d'EBITDA

(CercleFinance.com) - En raison d'une reprise plus lente qu'anticipé, Verallia annonce réviser son objectif d'EBITDA ajusté pour 2024, précédemment fixé aux environs d'un milliard d'euros, pour l'attendre désormais aux environs de celui de 2022, qui était de 866 millions.



Si la reprise de la demande s'est confirmée au deuxième trimestre sur la plupart de ses marchés, le fabricant d'emballages en verre estime que l'activité au second semestre devrait poursuivre sa progression à un rythme inférieur à ses attentes initiales.



Ajoutant toutefois que la trajectoire de réduction des coûts reste pleinement en ligne avec ses attentes, Verallia déclare poursuivre avec détermination son plan d'action pour adapter ses capacités, garder ses stocks sous contrôle et réduire ses coûts.





Valeurs associées VERALLIA 34,32 EUR Euronext Paris 0,00%