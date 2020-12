Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Verallia : revient au contact des 29,5E Cercle Finance • 30/12/2020 à 15:37









(CercleFinance.com) - Figurant dans le peloton de tête du SBF 120, Verallia revient au contact des 29,5E sous lesquels il a plafonné à plusieurs reprises au cours des dernières séances, résistance dont un franchissement validerait un possible retracement du zénith des 30,85E du 12 février.

