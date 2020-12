Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Verallia : retour dans le SBF 120 Cercle Finance • 11/12/2020 à 07:07









(CercleFinance.com) - Verallia annonce son retour dans l'indice SBF 120, à la suite de la révision trimestrielle des indices d'Euronext Paris par le Conseil Scientifique des Indices, décision qui prendra effet à compter du 21 décembre 2020. 'Cette nouvelle étape de la vie boursière du groupe salue la plus grande liquidité du titre Verallia ainsi que l'élargissement de son flottant', explique le producteur d'emballages en verre pour les boissons et les produits alimentaires.

Valeurs associées VERALLIA Euronext Paris -0.73%