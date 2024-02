Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Verallia: résultat net annuel accru d'un tiers information fournie par Cercle Finance • 15/02/2024 à 07:42









(CercleFinance.com) - Verallia publie pour 2023 un résultat net en forte hausse de 33,7% à 475 millions d'euros, soit 4,02 euros par action, avec une marge d'EBITDA ajusté améliorée à 28,4% (+256 bps), atteignant avec un an d'avance l'objectif du plan 2022-24 (28-30%).



Le fabricant d'emballages en verre a réalisé une croissance de 16,5% de son chiffre d'affaires à 3,9 milliards d'euros (+21,4% à taux de change et périmètre constants) 'dans un environnement de marché dégradé, notamment au second semestre'.



Le versement d'un dividende par action de 2,15 euros sera proposé au titre de l'exercice écoulé. Abordant 2024 dans de bonnes conditions, Verallia se dit confiant dans sa capacité à atteindre un EBITDA ajusté d'environ un milliard d'euros cette année.





