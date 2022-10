Verallia relève son objectif annuel d’Ebitda ajusté à un niveau supérieur à 820 millions d'euros

(AOF) - Verallia a publié un chiffre d'affaires sur 9 mois en hausse de 24,5% à 2,51 milliards d'euros (+24,4%) à taux de change et périmètre constants. L'Ebitda ajusté est en hausse sur 9 mois à 654 millions d'euros, contre 528 millions d'euros sur les 9 premiers mois de 2021 (+24,%). Le groupe relève son objectif annuel d’Ebitda ajusté à un niveau supérieur à 820 millions d'euros. L’impact de l’effet de change est positif à +0,1 % sur les 9 premiers mois de 2022 (+ 2,1 millions d'euros), en grande partie lié au renforcement du réal brésilien et des monnaies de l’Europe de l’Est.

En Europe du Sud et de l'Ouest, les ventes sont en hausse sur les neuf premiers mois de l'année malgré un léger recul des volumes au troisième trimestre du fait de la rénovation concomitante de de plusieurs fours.

L'Europe du Nord et de l'Est, affiche un chiffre d'affaires en hausse sur les neuf premiers mois de l'année, les volumes sont cependant également en léger retrait au troisième trimestre.

La situation de Verallia en Ukraine reste similaire à celle du premier semestre : un four a été vidé et refroidi afin d'être préservé tandis que le second produit principalement des pots alimentaires. La situation du pays restant très incertaine, la priorité de Verallia est concentrée sur la sécurité de ses équipes et l'écoute de ses clients locaux.

En Amérique latine, le fort dynamisme du premier semestre se poursuit dans la zone, tant au niveau des volumes que des prix de vente.

"Les très bons résultats du troisième trimestre s'inscrivent dans la continuité du fort premier semestre avec une croissance du chiffre d'affaires qui reste élevée malgré le léger recul attendu des volumes du fait de moindres capacités disponibles. L'Ebitda ajusté poursuit également sa progression grâce à un spread d'inflation positif sur la période, à l'amélioration de l'efficacité opérationnelle (PAP) et un dynamisme sans précédent de l'Amérique latine. L'allumage du deuxième four de Jacutinga aura lieu le 9 novembre, comme prévu. Une meilleure visibilité sur la fin de l'année ainsi que de bons résultats au troisième trimestre permettent à Verallia de revoir à la hausse ses objectifs annuels d'Ebitda.", a commenté Patrice Lucas, directeur général de Verallia.

