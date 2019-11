VERALLIA relève ses objectifs 2019 de croissance organique et d'Ebitda ajusté

(AOF) - Verallia a réalisé sur les neuf premiers mois de l'année un chiffre d'affaires de 1,976 milliard d'euros, en croissance en données publiées de 7,2%. A taux de change et périmètre constants et hors hyperinflation en Argentine (IAS 29), le chiffre d'affaires a progressé de 10,1% sur la période. Le troisième trimestre affiche notamment une croissance organique de +10,6%. Pour sa part, l'Ebitda ajusté a atteint 478 millions d'euros, en progression de 12,9 % en données publiées et 16,9% à taux de change et périmètre constants.

La marge d'Ebitda ajusté a ainsi progressé de 122 points de base, dont 80 points de base liés à l'impact de la norme IFRS 16, pour atteindre 24,2% contre 23% un an plus tôt.

Dans ce contexte, Verallia a relevé ses objectifs 2019 de croissance organique et d'Ebitda ajusté.

Le groupe vise ainsi une croissance organique comprise entre 8% et 10% de son chiffre d'affaires consolidé, contre une croissance organique comprise entre 6 % et 8 % initialement. Quant à l'Ebitda ajusté, il devrait être supérieur à 610 millions d'euros contre environ 610 millions d'euros initialement.