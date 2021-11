Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Verallia : rachat de 3,7 millions d'actions auprès d'Apollo information fournie par Cercle Finance • 03/11/2021 à 09:35









(CercleFinance.com) - A l'occasion de la cession par Apollo de la totalité de sa participation restante dans Verallia par voie de placement privé accéléré, Verallia indique avoir racheté 3,7 millions d'actions au prix unitaire de 30,50 euros, ce 3 novembre. Cette opération d'un montant de 112,85 millions d'euros est financée par la trésorerie disponible du groupe d'emballages en verre. La réalisation de cette transaction n'aura pas d'impact sur le profil de crédit de Verallia. Le règlement-livraison des titres interviendra aux alentours du 5 novembre. Les actions rachetées seront conservées pour remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d'une potentielle opération de croissance externe.

Valeurs associées VERALLIA Euronext Paris -2.30%