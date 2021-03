Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Verallia : rachat d'actions avec l'allègement d'Apollo Cercle Finance • 05/03/2021 à 11:56









(CercleFinance.com) - Verallia recule de 2% après qu'il a annoncé avoir racheté 2,1 millions de ses propres actions (soit 1,7% du capital) au prix unitaire de 28,75 euros, à l'occasion de la cession par Apollo d'une participation de 9% au capital par voie de placement privé accéléré. Le règlement-livraison des titres interviendra le 9 mars. Cette opération de rachat d'un montant de 60 millions d'euros est financée par la liquidité du fabricant d'emballages en verre, qui se montait à 1,08 milliard d'euros à fin 2020. Les actions rachetées seront affectées à la couverture des futurs programmes d'actionnariat salarié et des plans d'attributions d'actions de performance. Verallia ambitionne de parvenir d'ici 2025 à une détention de 5% du capital par ses salariés.

