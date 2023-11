Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Verallia: projet de centrale de production de syngaz information fournie par Cercle Finance • 17/11/2023 à 13:10









(CercleFinance.com) - Verallia, au travers de sa filiale française, annonce la signature d'un protocole d'accord avec Charwood Energy portant sur un projet de développement d'une centrale de production de syngaz, gaz renouvelable généré par pyrogazéification de biomasse.



Le fabricant d'emballage en verre souhaite en effet, sur son site de Cognac, substituer par du syngaz une partie de l'énergie fossile qu'il utilise pour assurer sa production, et l'enrichir afin de l'adapter aux spécificités techniques de son process de fabrication.



Pour y parvenir, Verallia projette avec Charwood Energy une centrale d'une capacité supérieure à 3MWth, sur ce site. Si le développement est concluant, le démarrage de sa construction serait prévu en avril 2024 avec une mise en service en été 2025.





