Verallia : près de 87% du dividende 2019 payé en actions

(CercleFinance.com) - Verallia annonce que les actionnaires ayant choisi le paiement du dividende 2019 en actions, à l'issue de la période d'exercice de cette option ouverte du 17 juin au 6 juillet, représentent 86,93% du capital social du fabricant d'emballages en verre. Ainsi, 3.813.878 actions seront émises, représentant 3,19% du capital social et des droits de vote, soit une augmentation de capital en nominal de 87,49 millions d'euros, le montant de la prime d'émission s'élevant à 74,6 millions. L'augmentation de capital, le règlement-livraison des actions nouvelles et leur admission sur le marché réglementé d'Euronext Paris, ainsi que le paiement du dividende en numéraire (pour 13,14 millions d'euros), interviendront le 9 juillet.

