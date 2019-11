Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Verallia : poursuit sa hausse, nouvelle analyse positive Cercle Finance • 14/11/2019 à 12:49









(CercleFinance.com) - Le titre poursuit sa progression ce matin après un gain hier de 3,6%. La valeur profite d'une nouvelle recommandation positive d'un bureau d'analyses. Barclays initie une couverture sur Verallia avec un conseil 'surpondérer' et un objectif de cours de 31,5 euros, voyant pour le fabricant d'emballages en verre une croissance des profits attrayante (environ +13% par an pour les BPA sur 2018-22). 'Le marché est attractif en raison d'une combinaison de croissance des volumes, de pénurie d'offre et d'une structure de marché consolidée avec une base de clients fragmentée', estime notamment le broker dans sa note. Barclays ajoute que Verallia, 'avec environ 60% des ventes en vins et spiritueux et une capacité de production plus flexible, est davantage exposé aux marchés premium et à l'exportation, les segments connaissants les croissances les plus rapides'.

Valeurs associées VERALLIA-144A REG Euronext Paris +0.60%