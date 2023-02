Verallia poursuit sa croissance profitable en 2022

(AOF) - L’EBITDA ajusté de Verallia a progressé de 27,6 % en 2022 (et de 31,7 % à taux de change et périmètre constants) pour atteindre 866 millions d'euros. L'augmentation de 42,7% du résultat net à 356 millions d'euros (et 2,92 euros par action) résulte principalement de l'amélioration de l'EBITDA ajusté, qui fait plus que compenser la hausse des frais financiers et de l'impôt sur le résultat. Le résultat net 2022 comprend une charge d'amortissement des relations clients, constatées lors de l'acquisition de l'activité emballage de Saint-Gobain en 2015.

La réduction nette des coûts de production cash (PAP) a de nouveau fortement contribué à l'amélioration de l'EBITDA à hauteur de 34 millions d'euros (soit 2,1 % des coûts de production cash).

Son chiffre d'affaires annuel 2022 s'est élevé à 3,35 milliards d'euros, affichant une forte hausse en données publiées de 25,3 % par rapport à l'année passée.

Cette charge d'amortissement s'éteindra en 2027, de 44 millions d'euros et 0,38 centimes d'euro par action (montant net d'impôts).

Les spiritueux affichent une forte hausse de volumes sur l'année dans toutes les zones géographiques grâce à un niveau de consommation élevé en Europe depuis la réouverture du canal on-trade et au dynamisme des Etats-Unis, et ce malgré l'impact des restrictions sanitaires en Chine sur une partie de l'année.

Des hausses de prix de vente ont été passées en Europe afin de compenser la forte hausse des coûts de production. Enfin, le mix produits a été bien orienté tout au long de l'année.

Malgré le risque de ralentissement macro-économique mondial, le marché du verre en Europe et en Amérique latine devrait rester solide en 2023. Le spécialiste de l'emballage pour les boissons et les produits alimentaires va continuer à investir dans le développement de ses capacités de production ainsi que dans le déploiement de ses technologies de décarbonation pour les années à venir.

Verallia se donne l'objectif d'atteindre en 2023 une croissance des revenus supérieure à 20% et un EBITDA ajusté d'environ un milliard d'euros.

Points clés

- Troisième mondial et premier européen de l’emballage en verre pour boissons et produits alimentaires, créé en 1827 ;

- Chiffre d’affaires de 2,7 Mds€, réalisé à 68 % en Europe du sud et de l’ouest, 20 % en Europe du nord et de l’est et à 11 % en Amérique latine ;

- Portefeuille réparti comme suit : 33 % pour les vins non pétillants, 17 % pour les produits alimentaires, 13 % pour les bières, autant pour les spiritueux, 12 % pour les vins pétillants et autant pour les boissons non alcoolisées ;

- Modèle d’affaires « Glo-Cal » alliant force du réseau international et relation de proximité avec les clients ;

- Capital contrôlé par le brésilien BW avec 26,55 % du capital et 25,56 % des droits de vote, devant le fonds Horizon (13,34 % et 15,75 %), BpiFrance (7,51 % et 8,4 %) et les salariés (4,1 %), Michel Giannuzzi présidant le conseil d’administration de 13 membres, le poste de directeur général étant tenu par Patrice Lucas ;

- Bilan solide, avec un effet de levier de la dette, d’un montant de 922 M€, ramené à 1,1 à fin septembre 2022 et des liquidités de 1,22 Md€.

Enjeux

- Stratégie 2022-24 aux objectifs relevés :

- croissance annuelle des ventes de 4 à 6 % et investissements à 10 % des revenus,

- pour 2024 : marge opérationnelle de 28 à 30 %, et bénéfice par action autour de 3 €,

- croissance des résultats et des dividendes supérieure à 10 % par an et rachats d’actions ;

- Stratégie d’innovation menée par 13 centres de R&D (39 brevets):

- co-construction des produits avec les clients, assortie d’applications digitales,

- « Selective line » pour les produits hauts de gamme,

- optimisation des échanges thermiques dans les fours,

- sécurisation des systèmes d’information ;

- Stratégie environnementale visant la neutralité carbone en 2050 via 3 objectifs :

- pour 2025, maximisation de l’intégration du calcin dans les processus de production à 59 % vs 2019), taux de collecte de 83 % en Europe, avec lancement en France d’un projet pilote de réutilisation viable des bouteilles et pots en verre et d’un chantier de four verrier 100 % électrique à Cognac,

- pour 2025 toujours, baisse de 3 % du poids des bouteilles,

- pour 2030, réduction de 46 % des émissions de CO2 via 220 M€ d’investissements et plantation de 100 000 arbres par an,

- émission de 2 emprunts « durables » ;

- Extension des capacités de production en Espagne et Italie ;

- Excellence opérationnelle et partenariat stratégique avec Fives dans l’électrification.

Défis

- Coût de l’inflation des matières premières et des coûts énergétiques (16 % des ventes) compensé par la hausse des prix de vente ;

- Intégration du britannique Allied Glass, leader local des verres premium, acquis pour 315 M£ ;

- Après une hausse de 24,5 % des revenus à fin septembre, objectifs 2022 trois fois relevés d’une croissance de 25 % de l’activité et d’un résultat d’exploitation de plus de 780 M€.

