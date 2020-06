Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Verallia : option de dividende en actions proposée Cercle Finance • 12/06/2020 à 08:12









(CercleFinance.com) - Verallia indique que son assemblée générale a approuvé le versement d'un dividende de 0,85 euro par action et décidé de proposer à chaque actionnaire, une option entre le paiement en numéraire ou en actions nouvelles, à un prix d'émission de 22,94 euros. Le délai d'exercice de l'option débutera le 17 juin et s'achèvera le 6 juillet inclus. Le dividende sera mis en paiement le 9 juillet ; à cette même date interviendra la livraison des actions pour ceux qui auront opté pour le paiement du dividende en actions.

