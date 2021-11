Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Verallia : Moody's relève sa note de crédit information fournie par Cercle Finance • 22/11/2021 à 07:42









(CercleFinance.com) - Moody's Investors Service annonce avoir relevé de 'Ba2' à 'Ba1' sa notation de la famille d'entreprise (CFR) sur le producteur d'emballages en verre Verallia, avec une perspective 'stable' maintenue. L'agence estime que Verallia 'continuera d'augmenter ses profits et de réduire son endettement grâce à la reprise de la demande en spiritueux et vins premium, des hausses des prix, des ajouts de nouvelles capacités et des améliorations ciblées de la productivité'. 'Ce relèvement reflète également des considérations de gouvernance d'entreprise associées à la décision de Verallia de poursuivre une approche plus conservatrice en termes de politique financière', poursuit Donatella Maso, analyste principal du dossier.

Valeurs associées VERALLIA Euronext Paris 0.00%