Verallia met en marche le "premier four verrier 100% électrique" à Cognac

Un site de production de Veralia à Albi, le 17 juin 2015. (illustration) ( AFP / REMY GABALDA )

Le groupe verrier Verallia a annoncé mercredi le démarrage de son premier four 100% électrique à Cognac en France, une "première mondiale de l'industrie du verre" qui cherche à réduire sa consommation de gaz et ses émissions de CO2.

Le four, qui produira du verre blanc à destination des consommateurs de Cognac, a une capacité de 180 tonnes par jour. Les premières livraisons sont attendues pour la fin du 2e trimestre 2024, a indiqué Verallia dans un communiqué en marge de ses résultats du premier trimestre 2024.

Selon son rapport RSE, le groupe vise une réduction de ses émissions de CO2 de 46% en 2030 par rapport à 2019 (en valeur absolue, sur les scopes 1 et 2, c'est-à-dire les émissions de ses propres opérations).

Cet objectif, validé par l'organisme SBTi (Science Based Targets initiative), s'articule autour de trois axes principaux: le déploiement de fours 100% électriques ou hybrides (80% électricité et 20% gaz), le développement du recyclage du verre avec notamment l'augmentation du taux de calcin intégré dans les fours et, enfin, l'utilisation croissante d'énergies renouvelables et bas-carbone.

Verallia vise ainsi 60% d'électricité renouvelable ou bas carbone dans son mix électrique global à l'horizon 2025 et 90% d'ici 2040.

Verallia est le leader européen et troisième producteur mondial de l'emballage en verre pour les boissons et les produits alimentaires, à la tête de 34 usines de verrières, cinq usines de décor et 19 centres de traitement du calcin (verre usagé) dans 12 pays.

Le groupe a conclu le 28 février un accord en vue de l'acquisition des activités verrières de Vidrala en Italie pour un montant de 230 millions d'euros. La transaction devrait être finalisée "entre les deuxième et troisième trimestres 2024", a précisé Verallia.

Au 1er trimestre, Verallia a subi une baisse de 20,5% de son chiffre d'affaires par rapport aux trois premiers mois de 2023, à 836,4 millions d'euros contre 1,05 milliard l'an passé, en raison essentiellement d'un effet de change négatif lié à la forte dépréciation du peso argentin.

Les prix de vente sont également en baisse en Europe par rapport au pic atteint au premier semestre 2023. Les volumes de ventes reculent aussi, particulièrement dans la bière et les spiritueux en Europe du nord et de l'Est.

Dans ce contexte, Verallia a "confirmé son objectif d'atteindre en 2024 un Ebitda (excédent brut d'exploitation) ajusté d'environ un milliard d'euros" et dit prévoir une "nouvelle réduction annuelle des coûts de production" de 2%.