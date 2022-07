Verallia met en bouteille un bon cru pour son premier semestre 2022

(AOF) - Le groupe verrier Verallia a publié un résultat net de 179 millions d'euros au premier semestre 2022 contre 133 millions d'euros au premier semestre 2021 (+34,9 % contre le premier semestre 2021) et un résultat par action de 1,49 euro. Il relève par ailleurs son objectif annuel d’Ebitda ajusté à entre 750 et 800 millions d’euros pour l’année 2022.

Le chiffre d'affaires a enregistré une hausse de 23,4% à 1,63 milliards d'euros (22,8 % à taux de change et périmètre constants) par rapport au premier semestre 2021.

En l'absence d'un rationnement significatif des approvisionnements en énergie pour Verallia en Europe, le groupe anticipe une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires annuel avec des marchés qui restent porteurs. Par ailleurs, après un premier semestre marqué par une forte inflation, Verallia anticipe une poursuite de la hausse de ses coûts de production sur le reste de l'année.

Malgré ce contexte et après un très bon premier semestre, le groupe relève son objectif d'Ebitda ajusté entre 750 et 800 millions d'euros pour l'année 2022.

" Verallia a su garder son cap lors de ce semestre dans un contexte géopolitique perturbé et affiche des ventes en très forte progression. De plus, l'Ebitda ajusté progresse fortement et la marge est maintenue à son niveau de l'année passée grâce au levier opérationnel provenant de la hausse des volumes et à l'amélioration de l'efficacité opérationnelle (PAP). En dépit de l'incertitude persistante de l'environnement, je suis confiant dans la capacité de Verallia à s'appuyer sur son agilité et son profil résilient pour atteindre les objectifs annuels revus à la hausse. ", a commenté Patrice Lucas, directeur général de Verallia.

