Verallia : les nouveaux objectifs boostent le titre

(CercleFinance.com) - Le titre progresse de près de 7% en deux séances après avoir présenté ses nouveaux objectifs.

Verallia a dévoilé jeudi de nouveaux objectifs dans le cadre de sa feuille de route stratégique pour 2022‐2024, après avoir atteint ses précédents objectifs avec un an d'avance.

Concrètement, Verallia vise un taux annuel moyen (TCAM) compris entre 4% et 6% pour la période allant de 2022 à 2024 pour ce qui concerne la croissance organique de ses ventes (à taux de change et périmètre constants).

Sa marge d'EBITDA ajusté devrait, elle, se situer entre 28% et 30% à horizon 2024.

Credit Suisse a réitéré ce matin son opinion 'surperformance' sur Verallia, assortie d'un objectif de cours de 42 euros, au lendemain de la journée d'investisseurs.

Dans une note de recherche, l'analyste salue la volonté affichée par le spécialiste de l'emballage en verre d'investir en vue d'accélérer sa croissance, d'améliorer ses marges et de réduire ses émissions de CO2.

'Les nouveaux objectifs financiers et en termes de CO2 sont ambitieux, mais soutenus par des investissements appelés à représenter 10% des ventes, avec l'ouverture prévue de trois nouveaux fours, mais aussi par des améliorations en termes de coûts et de réductions de CO2', souligne-t-il.

Si ces objectifs devaient être réalisés, Credit Suisse estime que le titre devrait être en mesure d'atteindre sa valorisation dite 'blue sky' (scénario le plus favorable) fixée à 61 euros.

Oddo maintient pour sa part sa note de ' surperformance ' sur le titre Verallia, avec un objectif de cours inchangé de 41 euros.

Le bureau d'analyses indique que Verallia dispose d'un fort levier opérationnel et que les objectifs fixés lors de l'IPO de 2019 ont été atteints avec un an d'avance - dont une marge EBITDA de plus de 25% malgré la crise sanitaire.

Par ailleurs, Verallia s'est assigné de nouveaux objectifs environnementaux, avec la volonté de réduire de 46% ses émissions de CO2 (Scope 1 et 2) d'ici 2030, contre -27,5% précédemment.

Verallia indique aussi viser un accroissement d'au moins 10% des BPA et du dividende.

' Sur la base du milieu de fourchette des guidances topline, le groupe devrait atteindre 3 MdsE de CA en 2024 avec un EBITDA ajusté compris entre 820 et 930 ME (vs 677 ME estimés pour 2021) ', rapporte Oddo qui révise ainsi de +7% son estimation d'EBITDA ajusté 2024.