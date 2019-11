Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Verallia : investissement inauguré à l'usine de Burgos Cercle Finance • 08/11/2019 à 09:02









(CercleFinance.com) - Verallia annonce inaugurer un investissement de 33 millions d'euros dans son usine espagnole de Burgos, qui produit désormais chaque année 600 millions de bouteilles en verre à destination principalement des marchés des vins et des spiritueux. 'La capacité d'exportation des clients espagnols de Verallia et la sensibilité croissante des consommateurs au verre font de l'Espagne un pays stratégique pour le groupe', souligne le fabricant d'emballage en verre pour boissons et produits alimentaires. En 2020, Verallia investira 10 millions d'euros supplémentaires pour la rénovation du second four de la même usine, marquant son engagement continu en Espagne et les perspectives de croissance qu'il y anticipe.

