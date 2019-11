Verallia : intéresse maintenant les bureaux d'études

(CercleFinance.com) - Plus d'un mois après avoir fait ses premiers pas à la Bourse de Paris, l'action Verallia - qui est encore la plus importante introduction hexagonale de l'année, même si elle pourrait être détrônée par la Française des Jeux - fait l'objet de premières notes de recherche de la part de plusieurs bureaux d'études. Et les publications du jour, au nombre de trois, sont toutes favorables.

Leader européen, numéro deux en Amérique latine et troisième acteur mondial des emballages alimentaires en verre, le groupe et ses 10.000 salariés ont fabriqué 16 milliards de pots et de bouteilles l'an passé, soit un CA de 2,4 milliards d'euros. La marge brute d'exploitation (d'EBE) de ce groupe dirigé par depuis 2017 par Michel Giannuzzi, ancien patron de Tarkett, atteignait alors 22,5%.

Et en Bourse ? Sans plus à ce jour. Le prix de référence de l'action Verallia a été fixé à 27 euros, soit dans le bas de la fourchette indicative qui allait de 26,5 à 29,5 euros. Et il s'y est maintenu depuis lors.

Puis la semaine dernière, le groupe a fait état de ses premiers comptes : de janvier à septembre 2019, le CA affichait plus de 10% de croissance organique, à près de deux milliards d'euros, et une marge d'EBE de 24,2% (+ 122 points de base). Et la direction de relever, déjà, ses prévisions annuelles, en visant non plus de 6 à 8%, mais de 8 à 10% de croissance organique, et un EBE ajusté strictement supérieur aux 610 millions 'environ' auparavant visés.

Quid des bureaux d'études ? Commençons par le moins optimiste de ceux qui se sont dévoilés ce matin, Citi, qui, à l'achat, ne vise 'que' 33 euros. Dans une note titrée malicieusement 'Pas de plafond de verre', les analystes distinguent Verallia comme 'une entreprise de haute qualité qui va améliorer sa rentabilité par la croissance organique et des mesures d'efficacité, le tout dans un marché qui devrait tirer parti des tendances actuelles en matière de développement durable'. En effet, le caractère recyclable du verre donne une dimension 'ESG' non négligeable au titre Verallia, dans le cadre de la 'guerre' menée actuellement contre les déchets de plastique.

Et Credit suisse ? Également positif ('surperformance'), les spécialistes visent 35 euros. 'Nous considérons Verallia comme attrayant, compte tenu de ses positions dominantes sur le marché et de sa forte exposition aux vins et spiritueux haut de gamme', indiquent les spécialistes. Selon lesquels 59% du CA du groupe est destiné aux vins et spiritueux, dont la croissance est supérieure aux autres segments des emballages de verre. En effet, ces débouchés profitent de la 'premiumisation' (la montée en gamme) des alcooliers et des rentables marchés d'exportation.

Terminons par Deutsche Bank, qui vise 37 euros et met également en avant cette concentration de Verallia sur des clients 'premium', mois sensibles aux prix et préférant les produits mieux margés.

'Deutsche' souligne aussi que le secteur d'activité de Verallia est concentré, puisque cinq acteurs se partagent 75% du marché, d'où une croissance 'disciplinée' des volumes comme des prix. Ce qui fait que les 25% de marge d'EBE qui selon la direction devraient être dépassés en 2022 seraient à portée, puisque c'est déjà le ratio constaté chez le concurrent espagnol Vidrala.

EG