Verallia-Horizon Investment va céder 6,2% du capital

PARIS, 10 septembre (Reuters) - Horizon Investment Holdings a annoncé jeudi son intention de céder 6,2% du capital de Verallia VRLA.PA pour ramener sa participation dans le verrier à environ 46,9%. Cette cession de quelque 7,7 millions d'actions se fera dans le cadre d'un placement privé par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres, précise la société d'investissement dans un communiqué. Le résultat de l'opération devrait être annoncé dès vendredi. (Marc Angrand et Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées VERALLIA Euronext Paris -0.96%