Verallia: hausse organique de 34,7% du CA au 1er trimestre 19/04/2023

(CercleFinance.com) - Verallia publie un chiffre d'affaires de 1051 ME au titre du 1er trimestre 2023, un chiffre en croissance organique de 34,7% par rapport à la même période un an plus tôt.



' Les volumes de vente sont en léger retrait sur le trimestre en Europe, tandis qu'ils restent en croissance en Amérique latine. Le début d'année s'avère faible en Europe dans la bière ', précise la société.



L'EBITDA ajusté ressort néanmoins à 307 ME, contre 183 ME douze mois plus tôt.



' Verallia a très bien démarré l'année 2023. Le Groupe est en ligne avec son objectif de croissance annuelle du chiffre d'affaires ', souligne Patrice Lucas, Directeur Général de Verallia.



Verallia confirme ainsi son objectif d'atteindre en 2023 une croissance des revenus supérieure à 20 % et anticipe un EBITDA ajusté supérieur à un milliard d'euros.