Verallia: hausse organique de 27.5% du CA au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 19/10/2022 à 18:17

(CercleFinance.com) - Verallia publie un chiffre d'affaires de 878 ME au titre du 3e trimestre, en hausse organique de 27,5% par rapport à la même période un an plus tôt.

Dans le même temps, L'EBITDA ajusté trimestriel ressort à 229 ME contre 183 ME douze mois plus tôt.



Sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires ressort à 2517 ME, en hausse organique de 24,4%, avec un EBITDA ajusté sur 9 mois en hausse de 24%, à 654 ME.



Pour l'ensemble de l'exercice, Verallia anticipe une hausse de son chiffre d'affaires de l'ordre de 25% par rapport à 2021 et s'attend désormais à atteindre un EBITDA ajusté de 820 ME, contre un EBITDA ajusté compris entre 750 et 800 ME dans sa précédente estimation.