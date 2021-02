Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Verallia : hausse de 68% du résultat net en 2020 Cercle Finance • 24/02/2021 à 08:12









(CercleFinance.com) - Verallia publie pour 2020 un résultat net en hausse de 68% à 210 millions d'euros, et un EBITDA ajusté en croissance de 1,7% à 626 millions, soit une marge de 24,7% pour un chiffre d'affaires en repli de 1,9% à 2,54 milliards (+2,1% à taux de change et périmètre constants). Le conseil d'administration a décidé de proposer le versement d'un dividende de 0,95 euro par action en numéraire au titre de 2020 (pour un résultat de 1,67 euro par action), montant qui sera soumis à l'approbation de l'AG annuelle du 15 juin. Pour 2021, le fabricant d'emballages en verre estime que son EBITDA ajusté devrait s'afficher en progression à environ 650 millions d'euros et que sa marge d'EBITDA ajusté devrait dépasser l'objectif moyen terme de 25%.

Valeurs associées VERALLIA Euronext Paris +3.65%