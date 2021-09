Verallia : Fin prochaine de la phase de distribution ? (76G2S)

(Zonebourse.com) Le titre Verallia suit une tendance neutre au sein du range compris entre 30.34 et 31.32 EUR. Néanmoins la configuration technique suggère une sortie par le haut de cette zone de fluctuation. La dynamique haussière devrait ainsi reprendre ses droits et permettre à la valeur de prendre le chemin des 32.5 EUR. On pourra donc acheter le turbo CALL Société Générale 76G2S qui cote 0.79 EUR. On visera les 32.5 EUR sur le sous-jacent, soit un potentiel de l'ordre de 25% pour ce produit dérivé. Le seuil d'invalidation théorique, fixé initialement vers 29.7 EUR, limitera le risque à 14%. Nous assurons le suivi des produits proposés et rédigeons une nouvelle recommandation pour la sortie de la ligne (sauf en cas de désactivation). A ce titre, les objectifs et seuils d'invalidation sont indiqués à titre informatif et peuvent évoluer en fonction des conditions de marché et de nos convictions. Zonebourse.com - Laurent Polsinelli