Verallia : évolution de la structure de l'actionnariat

(CercleFinance.com) - Verallia annonce que Horizon Parent Holdings Sàrl, son actionnaire de contrôle, a mis en place un financement bancaire de type 'margin loan', entrainant une reprise en direct de la participation de Bpifrance dans le fabricant d'emballages en verre. Horizon Parent Holdings Sàrl a apporté la totalité de sa participation dans Verallia à une nouvelle filiale, Horizon Investment Holdings Sàrl, et a racheté la totalité de la participation de Bpifrance Participations dans son capital, acquisition rémunérée en actions Verallia. Ainsi l'issue de l'opération, Horizon Investment Holdings Sàrl détient plus de 50% du capital et des droits de vote de Verallia et Bpifrance Participations détient désormais l'intégralité de sa participation en direct de 7,48% dans le capital de Verallia.

Valeurs associées VERALLIA Euronext Paris +0.66%