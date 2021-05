Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Verallia : envisage une émission d'obligations durables Cercle Finance • 04/05/2021 à 12:52









(CercleFinance.com) - Verallia souhaite lancer, sous réserve des conditions de marché, une émission d'obligations liées au développement durable (Sustainability-Linked Bond) pour un montant qui pourrait être compris entre 300 et 500 millions d'euros avec une échéance de 5 ou 7 ans. ' Le produit net de cette émission serait utilisé pour refinancer partiellement l'endettement financier existant du Groupe. Cette émission permettrait également au Groupe de diversifier ses sources de financement ' indique la direction. Les obligations liées au développement durable (Sustainability-Linked Bond) sont alignées avec les ambitions ESG 2030 de Verallia visant à réduire les émissions de CO2 de scope 1 et 2 de 27,5%.

