Verallia : entouré après son point d'activité

(CercleFinance.com) - Verallia bondit de 10% au lendemain de la présentation par le fabricant d'emballage en verre d'un EBITDA ajusté à 474 millions d'euros sur les neuf premiers mois de 2020, au niveau de l'année dernière, avec une marge de 24,3%. Le chiffre d'affaires sur neuf mois s'est tassé de 1% à 1.956 millions d'euros, mais avec une croissance de 2,3% à taux de change et périmètre constants, croissance organique qui a même atteint 8,9% sur le seul troisième trimestre. Fort de ce trimestre meilleur qu'anticipé, Verallia relève ses objectifs pour l'année 2020, n'anticipant plus que des volumes de vente en léger retrait par rapport à 2019 et visant un EBITDA ajusté d'environ 590 millions d'euros.

Valeurs associées VERALLIA Euronext Paris +10.39%