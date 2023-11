Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Verallia: enquête de l'autorité italienne de la concurrence information fournie par Cercle Finance • 13/11/2023 à 09:17









(CercleFinance.com) - Verallia indique que sa filiale italienne, aux côtés d'autres fabricants de verre locaux, fait l'objet d'une enquête de l'autorité italienne de la concurrence, sur des comportements anticoncurrentiels présumés dans les bouteilles de vin en Italie à partir de 2022.



Le 8 novembre, l'autorité a effectué des inspections aux sièges des entreprises, ainsi qu'au sein de l'association professionnelle Assovetro. Verallia a fourni toutes les informations demandées et coopère pleinement dans le cadre de l'enquête.



Le groupe français nie tout comportement inapproprié et se dit 'convaincu qu'il clarifiera la légitimité de sa position par rapport à cette enquête, dont l'ouverture n'implique aucune constatation d'actes répréhensibles'.





