Verallia : en forte hausse, un analyste passe à l'achat

(CercleFinance.com) - Le titre termine la séance avec un gain de près de 3,5%. Oddo a initié le titre à l'achat avec un objectif de cours de 32 E. ' Leader européen et n°3 mondial, Verallia évolue sur le marché de l'emballage en verre qui croit de manière pérenne avec une forte corrélation avec le PIB. Le contexte actuel va ponctuellement affecter cette dynamique ' indique Oddo. La stratégie du groupe repose sur une croissance maîtrisée, un programme d'excellence opérationnelle et une offre haut de gamme qui devrait favoriser un retour à une dynamique bénéficiaire dès 2021 (TMVA 2020/22 +10.0% pour l'EBITDA, +20% pour le RO) rajoute le bureau d'analyses.

Valeurs associées VERALLIA Euronext Paris +3.45%