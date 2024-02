Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Verallia: en forte hausse après l'analyse de Berenberg information fournie par Cercle Finance • 07/02/2024 à 17:22









(CercleFinance.com) - Le titre progresse de près de +3% après l'analyse positive de Berenberg. Le bureau d'analyses a relevé mercredi sa recommandation sur le titre Verallia, passant à 'achat' contre 'conserver' sur le spécialiste français de l'emballage en verre, sur lequel il se montre plus positif, comme sur le secteur en général. Son objectif de cours est ramené de 45 à 41 euros.



Après une période de six mois jugée 'difficile' pour le marché de l'emballage en verre, l'analyste dit s'attendre à des résultats et à des marges 'records' pour le secteur en 2023.



Dans son étude, Berenberg explique relever son conseil sur Verallia en raison de sa valorisation 'particulièrement séduisante' marquée par un ratio Valeur d'entreprise/Ebit de 7x à 8x, alors que ses volumes ont touché un plancher au troisième trimestre.



L'intermédiaire évoque également un scénario favorable selon lequel le groupe pourrait se donner un objectif d'Ebitda de plus d'un milliard d'euros pour 2024, contre 1,1 milliard en 2023, là où le marché table aujourd'hui sur un repli bien plus marqué.





