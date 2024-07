Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Verallia: en chute après un avertissement sur résultats information fournie par Cercle Finance • 09/07/2024 à 13:30









(CercleFinance.com) - Verallia dévisse de 15% après la révision en baisse de ses objectifs annuels, le fabricant d'emballages en verre attendant désormais pour 2024 un EBITDA ajusté aux environs de celui de 2022 (866 millions), et non plus d'un milliard d'euros.



Si la reprise de la demande s'est confirmée au deuxième trimestre sur la plupart de ses marchés, le groupe estime que l'activité au second semestre devrait poursuivre sa progression à un rythme inférieur à ses attentes initiales.



Dans son sillage, Oddo BHF abaisse de 13% sa propre estimation d'EBITDA annuel à 870 millions d'euros, ce qui impliquerait une diminution de 21,5%, et ramène son objectif de cours de 45 à 42 euros sur Verallia.



'Malgré cette déception et après révision en baisse de nos estimations, la valorisation reste modeste qui ne correspond pas à une année normative', tempère l'analyste, qui reste à 'surperformance' dans une logique de moyen terme.





