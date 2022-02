Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Verallia: en berne après ses résultats annuels information fournie par Cercle Finance • 17/02/2022 à 11:53









(CercleFinance.com) - Verallia lâche 7% au lendemain de la publication d'un résultat net annuel en croissance de 19% à 249 millions d'euros, soit 2,01 euros par action, et d'une amélioration de 0,7 point de la marge d'EBITDA ajusté, à 25,4%.



Le fabricant d'emballages en verre affiche une croissance de 5,4% de son chiffre d'affaires à 2,67 milliards d'euros (+6,8% à taux de change et périmètre constants) avec une accélération au quatrième trimestre qui affiche une croissance organique de 10,2%.



Verallia proposera un dividende de 1,05 euro par action en numéraire au titre de 2021. Pour 2022, il anticipe une forte croissance de son chiffre d'affaires annuel, ainsi qu'une progression de son EBITDA ajusté à un niveau supérieur à 700 millions d'euros.





