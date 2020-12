VERALLIA : du changement au conseil d'administration

AOF - EN SAVOIR PLUS

BWGI, représentée par João Salles, remplacera BWSA comme membre du Comité des Nominations et Rémunérations tandis que BWSA, représentée par Marcia Freitas, remplacera Claudia Scarico comme membre du Comité d'audit.

(AOF) - À la suite de la cession par Horizon Investment Holdings d'environ 10% de sa participation au capital de Verallia à Brasil Warrant Administração de Bens e Empresas S.A. (BWSA), le Claudia Scarico a démissionné de ses fonctions de membre du Conseil d'administration de Verallia et de membre du Comité d'audit. Le Conseil d'administration a ainsi décidé la cooptation de BW Gestão de Investimentos Ltda. (BWGI), représentée par João Salles, en remplacement de Claudia Scarico, avec effet au 17 décembre 2020.

