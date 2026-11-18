Le leader européen et troisième producteur mondial d'emballages en verre présente son nouveau plan stratégique baptisé "Verallia Beyond". Ce programme mise avant tout sur des leviers internes afin d'accroître la rentabilité, la génération de trésorerie et le désendettement du groupe sur la période 2027-2029.

Le plan de Verallia s'articule autour du service client et de cinq axes majeurs. Au niveau commercial, la société va chercher à consolider ses positions historiques sur les vins et spiritueux tout en accélérant sur les segments plus porteurs de l'alimentaire et des boissons non alcoolisées. Verallia va également chercher à relever son objectif annuel d'économies nettes sur les coûts de production de 2% à au moins 2,5%. Le groupe va également poursuivre ses investissements ciblés dans les fours électriques et hybrides pour répondre aux attentes des clients. Le déploiement de l'IA dans les opérations industrielles et les fonctions supports permettra d'optimiser la sécurité, la qualité, la productivité et la consommation énergétique. Enfin, Verallia va miser sur ses collaborateurs et capitaliser sur l'expertise interne et le développement des talents pour exécuter ces priorités.

Objectifs financiers

En s'appuyant sur ces leviers, l'objectif est d'atteindre une marge d'Ebitda ajusté comprise entre 24 et 26% d'ici 2029, contre 20,7% sur les neuf premiers mois de l'exercice 2026. Le résultat net devrait plus que doubler à horizon 2029 par rapport aux 94 millions d'euros enregistrés en 2025. La génération de trésorerie devrait s'installer entre 750 et 850 millions d'euros cumulée sur la période 2027-2029. Enfin, au niveau de la dette, l'objectif est de ramener le levier financier (dette nette / EBITDA) sous le seuil de 2x dès 2028 (contre 2,5x à fin septembre 2026). Le groupe s'est également engagé à verser un dividende annuel d'au moins 1 euro par action entre 2027 et 2029.