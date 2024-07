Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Verallia : dévisse de -15% vers 29,20E suite à un 'warning' information fournie par Cercle Finance • 09/07/2024 à 11:07









(CercleFinance.com) - Verallia dévisse de -15% vers 29,20E suite à un 'warning' sur ses marges et son activité en 2024.

Le titre pulvérise le support des 31,24E (plancher annuel du 19 janvier) puis celui des 30E du 26/10/2023 (il ne reste que quelques heures pour le sauvegarder).

Le prochain support serait le plancher des 27E du 16 au 18 novembre 2022.





Valeurs associées VERALLIA 30,56 EUR Euronext Paris -10,96%