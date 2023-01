Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Verallia: deux projets de fours supplémentaires en Europe information fournie par Cercle Finance • 13/01/2023 à 07:43









(CercleFinance.com) - Verallia annonce la construction de deux fours supplémentaires d'ici 2025 et 2026, afin d'augmenter sa capacité de production et répondre aux besoins du marché, deux fours additionnels qui seront construits en Espagne et en Italie.



Dans le cadre du plan stratégique 2022-2024, le fabricant d'emballages en verre avait annoncé la construction de trois nouveaux fours (deux au Brésil et un en Italie), afin d'accroître sa capacité de production d'environ 400 kilotonnes par an, d'ici 2024.



Avec l'annonce de ces deux fours supplémentaires, Verallia complète sa force capacitaire pour répondre aux besoins des clients dans les prochaines années. Ces deux fours intègreront de nouvelles technologies pour soutenir la croissance durable du groupe.





