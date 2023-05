Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Verallia : détache 1,4E de dividende, remonte vers 36E. information fournie par Cercle Finance • 08/05/2023 à 15:46









(CercleFinance.com) - Verallia qui détache un gros dividende de 1,4% s'envole vers 36E.

La cassure du support des 36,3E n'est donc qu'une illusion graphique et le titre reste donc bien ancré au sein de son corridor de consolidation latéral 36/39,6E.





Valeurs associées VERALLIA Euronext Paris +2.35%