Verallia: dans le vert avec une initiation de broker

(CercleFinance.com) - A contre-courant du marché parisien, Verallia avance de plus de 1% avec le soutien d'une initiation de couverture à 'achat' chez Jefferies, recommandation assortie d'un objectif de cours fixé à 37 euros sur l'action du fabricant d'emballages en verre.



'Verallia est le plus grand acteur de l'emballage en verre en Europe, avec des avantages concurrentiels évidents en termes de taille et d'historique', juge le broker, ajoutant qu'il le voit 'soutenu par des vents favorables structurels sur ses marchés finaux'.





Valeurs associées VERALLIA Euronext Paris +1.13%